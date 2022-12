Kui jääkaru Friida poegi ei saa, võib ta ka oma kaaslasest ilma jääda

Maran sõnas sarnaselt loomaaia kasvatusnõunik Anne Saluneemele, et ei saa öelda, et loomad leina ei tunneks, küll aga on selle tähendus teine. Maran selgitas, et ühe nõrgima surnud poegadest sõi Friida ilmselt ära, mis pole loomariigis midagi tavatut.

«Kui sa nüüd paned selle inimese konteksti, tundub see oi-kui-kole olevat. Tean, et kui need pojad olid ära kadunud, siis Friida oli väga ärevil ja kraapis oma ruumi. Oli näha, et ta oli väga häiritud sellest olukorrast. Seega on kahte moodi: me ei saa seda inimese olemust päris looma sisse panna, aga oleks ka raske mõelda, et teine elu vorm, et kui ta järglaskond hukka saab, et ta ei tunneks midagi,» rääkis ta.