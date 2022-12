Lastevanemate liidud: isegi, kui laps tahaks vaktsineerida, siis vanema keelust üle ei tohi astuda

MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond, MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda, MTÜ Laste Tervise ja Heaolu Kaitseks ja MTÜ Eesti Lastevanemate Liit leiavad, et tervise- ja tööministri määrusesse tuleks hoopiski kirjutada sisse lause, et kui lapsevanem on vaktsineerimise vastu, siis ei tohiks last vaktsineerida isegi siis, kui laps ise selleks soovi avaldab.