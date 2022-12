Piirivalvurite igapäevatöö tavaliseks osaks idapiiril on vestlused kohalikega, kes armastavad Narva jõel kalal käia.

Inimfaktor on oluline, kuid tehnikata jääksid piirivalve käed lühikeseks. «Me peame nägema. Reageerimine on esmajärguline, aga kui me ei näe probleemi, siis pole millelegi reageerida,» märkis Postimehele tööd ühel olulisemal piirilõigul tutvustanud Narva kordoni juht Dmitri Gorelov.