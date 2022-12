«Me loodame, et uue seadusega saavad rohkemad ohvrid vajaminevat abi,» ütles sotsiaalministeeriumi ohvriabi poliitika juht Kristiina Luht. «Paraku oleme senises praktikas täheldanud seda, et paljud ohvrid isegi ei tea, et nende jaoks on abi olemas ning abivõimaluse leidmisel vähendavad inimesed sõnades seda, mis nendega juhtunud on,» lisas Luht.