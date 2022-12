Metsanduse arengukava jätab ruumi kummivenitamiseks

«Täiendused said sellised, et metsandus peab tagama metsa ökosüsteemide ja elurikkuse säilimise ning kliimaeesmärkide saavutamise,» selgitas Kallas. «Tõstsime Tartu Ülikooli teadlaste ja ministeeriumi kliimaosakonna koostöös rõhuasetused metsamajandamise pealt nende peale. Meie ei näe varianti, et praeguse raiemahuga saab edasi minna, seetõttu oli oluline kõik need eesmärgid sisse saada.»