Ruhnu saarel valmis kogukonnasaun.

Saun ehitati valla rahast varem Riigi Kinnisvarale kuulunud Piiri majja, kuhu pidi elama asuma Ruhnu piirivalveülem.

«Majas asus ka varem saun, aga see oli amortiseerunud. Ehitasime kõik ruumid ringi ja tegima avaramaks. Nüüd on olemas saarel koht, kus inimesed saavad ka talvel saunas käia,» ütles BNS-ile Ruhnu vallavanem Andre Nõu. «Ruhnus on küll kolm suitsusauna ruutkilomeetril, aga seal peab paku peal kügelema külmas ruumis, kogukonnasaun on inimilk ja avar ning soe.»

Vallavanem lisas, et plaanis on asutada Ruhnu saunaklubi, et läbi viia erinevaid üritusi ja teha näiteks talgukorras sauna jaoks küttepuid.

Sauna keris on puuküttega ja ruume kütab põrandaküte. Vallavalitsus on kehtestanud sauna kasutamise hinnakirja ja korra, et saunapidamisega kaasnevad kulud saaksid kaetud. Vald püüab juurutada kommet, et igal kolmapäeval ja laupäeval on saun soe ning seda saab kasutada. Saunas saab käia ka muudel aegadel ette teatades ja kokkuleppel vallavalitsusega.