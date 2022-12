Sadama ümbruse tulevik Tallinnas jõudis avalikkuse ette

Kui need ükskord teostuvad, siis ümbritseb kogu sadamat kvaliteetne linnaruum. Tallinna linnaplaneerimist juhtiva abilinnapea Madle Lippuse (SDE) sõnul on nelja detailplaneeringu üheaegne avalikustamine vajalik selleks, et inimestel tekiks terviklik arusaam, kuidas tahetakse kogu selle ala arendamisega edasi minna. «See ala on väga oluline, see on osa kesklinnast, aga see on osaliselt tühermaa või tehniline ala. Meie soov on olla merele avatud ja siduda mereäär orgaaniliselt kesklinnaga. Ja et oleks arusaadav, mis selleks teha kavatsetakse, siis ongi kõigi nende alade planeeringud korraga avalikul väljapanekul» selgitas Lippus.