AASTALÕPUINTERVJUU ⟩ Kaja Kallas: peame tegema kõik selleks, et Venemaa isegi ei vaataks meie suunas

Loomulikult ei ole. Eriti peredel, kelle pole elektrit, on elu väga keeruline. Sain just Postimehe ukse ees kokku Elektrilevi juhi Mihkel Härmiga (usutlus toimus üleeile – U. L.) ja küsisin temalt, millise õppetunni nad sellest olukorrast saanud on ja kuidas me siit edasi läheme, mida saaks paremini teha. Olen pikalt rääkinud, et Elektrilevi peaks olema Eesti Energiast eraldi, et kõik Elektrilevisse tehtavad investeeringud peavad minema ka päriselt liinide tugevdamisse, mitte muudeks Eesti Energia investeeringuteks, mis ei puuduta üldse elektrivõrke. See muudatus tuleks kiiremas korras ära teha.

Tegime eelmisel nädalal valitsuse õppuse just selleks, et mängida läbi, mis juhtub, kui meil tuleb teha korralisi elektrikatkestusi, sest tiputarbimine (süsteemi maksimaalne päevane tarbimine – toim) ületab lubatut. Tõesti väga loodan, et me sellisesse olukorda ei satu. Tegelikult on nii, et kui me kõik suudaksime oma elektritarbimist vähendada kaks protsenti, väheneb elektrikatkestuste risk viis korda. Võib-olla peaks mõtlema sellele, kas ikka on mõtet kõik jõulutuled põlema panna. Loodan, et saame ilma elektrikatkestusteta hakkama, aga selleks peab valmis olema. Juhul kui tulevad korralised elektrikatkestused, on need kahe tunni kaupa ehk kaks tundi on elekter ära ühes kohas ja kaks tundi teises. Kaks tundi on selline aeg, mis ei tohiks kedagi hullusti kahjustada. Elutähtsate teenuste osutajaid see ei puuduta. Nii et suures pildis on need plaanid meil olemas, aga paraku on alati nii, et plaanid paberil on üks asi ja nende elluviimine teine asi. Nagu öeldakse: jumalad naeravad, kui inimesed teevad plaane.