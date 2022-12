Eesti 200 toetab maksuküüru kaotamist

«Eestil on üks maailma efektiivsem maksusüsteem. Stabiilne ja ettearvatav maksukeskkond on omakorda väärtus iseeneses, mistõttu toetab Eesti 200 tagasipöördumist ühetaolise tulumaksusüsteemi juurde,» ütles majanduse töörühma juht Joakim Helenius.

Tema sõnul on Eesti 200 eesmärk inimeste heaolu ja jõukuse kasv, milleks on vaja, et majandus kasvaks. Majanduskasvu üks eeldus on lihtne, ühetaoline ja stabiilne tulumaks. «Kõigi astmete kaotamine jätab alles tulumaksuvaba miinimumi, mis tähendab, et kõige vähem teenivad inimesed saavad sellest proportsionaalselt kõige rohkem kasu,» sõnas Eesti 200 esimees Lauri Hussar.