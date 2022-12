Rakvere Teatri juht Velvo Väli kandideerib SDE nimekirjas riigikokku

Velvo Välile on oluline, et igasugune kultuur oleks inimestele kättesaadav elukohast, sissetulekutest ja vanusest sõltumata. «Taskukohasest ja mitmekesisest huviharidusest saavad alguse mitmed väärtused nii meie rahvuse, keele, kui kultuuri järjepidevuse säilimiseks. Peame riigina jõulisemalt kultuuri panustama,» ütles ta ja lisas, et rasketel aegadel on kultuur üks olulisemaid vaimset tuge pakkuvaid valdkondi.

Riigikogu liige, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees ja varem Rakvere Teatrit juhtinud Indrek Saar ütles, et Velvo on kohusetundlik ja täpne kolleeg, kellel on muu hulgas ka väga hea huumorimeel. «Mul on väga hea meel anda sümboolne teatepulk üle just Velvole. Ta on aastaid ajanud kogukonna asja Rakvere volikogus ja selle kultuurikomisjonis ning teab hästi, mis on meie kandi rõõmud ja mured. Ringreisiteatri juhi ja näitlejana on tal ka suurepärane tunnetus päris elust üle kogu Eesti. Missioonitunne ja soov lahendusi leida on Velvo puhul heas tasakaalus,» kirjeldas Saar.