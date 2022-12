Paar tuhat Mustamäe majapidamist jäi elektrita kaablirikke tõttu

Postimehe lugeja teatas, et elekter kadus ära kell 9 hommikul ning ta lisas, et häiritud oli ka mobiilne internet. Veel olid rivist väljas väiksemate ületuskohtade valgusfoorid.

Kuivõrd linnaosade elektrivarustus peaks põhiliselt tulema maakaablitest, võis aimata, et tegu polnud ilmastikuoludest tingitud murega: Elektrilevi kinnitas enne kella 11, et katkestuse põhjustas kaablirike ning et elektrivarustus on taastatud.