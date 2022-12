Viiruste hooaeg jõudis Eestisse: väikelapsed haigestuvad raskelt grippi

Terviseameti nakkushaiguste peaspetsialist Juta Varjas rääkis, et umbes 35 protsenti Covid-19 tõttu haiglaravi vajavatest inimestest on sümptomaatilise Covidiga. Nende seast on umbes 60 protsenti vaktsineerimata või on vaktsineerimiskuur jäänud lõpetamata. Möödunud nädalal registreeriti koroonaviiruse tõttu 15 surmajuhtu.