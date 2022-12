FOTOD ⟩ Muuga naftaterminali juures süttis viljalaev

«Kell 16.12 saime väljakutse, et Muuga sadamas naftaterminali lähedal ahtris olevas viljalaevas on põleng. Praeguse info kohaselt on põleng ühes väikeses ruumis. Kohal on 5 päästeautot ja lisaks paakautod,» sõnas päästeameti kommunikatsioonijuht.