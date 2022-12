Ghana süüdistab Burkina Fasot Wagneri palgasõdurite kasutamises

«Burkina Faso on nüüd sõlminud kokkuleppe, et minna koos Maliga sama teed Wagneri palkamisel,» ütles Akufo-Addo.

«Usun, et Burkina Faso lõunaosas asuv kaevandus on eraldatud Wagnerile teenuste eest tasumiseks,» rääkis president kohtumisel USA välisministri Antony Blinkeniga.

«Ükskõik, kus me oleme Wagnerit tegutsemas näinud, on riigid pärast nõrgemad, vaesemad, vähem turvalised ja vähem sõltumatud. See on igal pool ühine nimetaja,» ütles Blinken pressikonverentsil, mis korraldati Washingtonis pärast kolm päeva kestnud Aafrika riikide liidrite tippkohtumist.