Reformierakond: Tallinn võitleb endiselt eestikeelse hariduse vastu

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul on viimase aastaga Tallinnas üht-teist paremaks muutunud, palju tööd on siiski veel ees, et pealinn oleks kodusem ning paremini juhitud. Positiivseks peab Michal keeleoskamatute, Eesti lääneorientatsiooni suhtes ebasõbralike ametnike vabastamist ajakirjanduse ja opositsiooni survel, kogu volikogu kaasatulemist Ukrainat jõuliselt toetava avaldusega ning lasteaiaõpetajate palgatõusu ettepoole toomist.

«On mitmeid märgilise tähtsusega asju, mis pealinnas opositsiooni poolt tehtud. Ühe märgilise teona saab välja tuua meie eestvedamisel tehtud toetusavalduse Ukraina suunal, mille volikogu ühehäälselt vastu võttis. See avaldus määratles pealinna rahvaesindajate hoiaku tulevikuks nagu printsiibi, et me ei tee koostööd nendega, kes Vene võime kummardavad. Võin öelda, et see on tänaseni valus teema linna juhtivale Keskerakonnale, märgiliselt seetõttu väga vajalik dokument,» märkis Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.