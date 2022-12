Venemaa plaanib Narva piiriületuse piiramist

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas Kingisepa kohaliku väljaande vahendusel, et Ivangorodi-Narva piiriületus suletakse sõiduautodele kaheks aastaks. Ehkki jalakäijatele jäetakse venelaste sõnul piir lahti, on see varasemalt suletud juba Eesti poolt.