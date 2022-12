Ida-Viru surmasõiduki talverehvid olid ülemäära kulunud

«Tõsi, masinal olid all küll lamellrehvid, kuid need olid niivõrd kulunud, et sellistes talvistes oludes ja lumisel maanteel ongi nendega teel püsimine kui lotomäng,» möönis Murakas.

Praeguseks on teada, et raskes liiklusõnnetuses hukkunud 45-aastane meessoost autojuht ning 34-aastased kaasreisijad, naine ja mees, olid kohalikud elanikud.

«Seda, kas kulunud rehvide kõrval võis olla veel mõni põhjus, miks Mitsubishi vastassuunda kaldus, selgitame uurimises. Samuti selgub ekspertiisis autojuhi kainus. Küll aga on politsei varem sama autojuhi liiklusest tabanud ja kõrvaldanud just põhjusel, et juht oli joobes. Ka on tal olnud teisi liiklusalaseid rikkumisi,» märkis operatiivjuht, kuid lisas veelkord, et selle liiklusõnnetuse kõik asjaolud selguvad tõendite kogumise järel.