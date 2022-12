Miks tekkis suur segadus noorukitele vaktsineerimisotsuse andmise pärast?

«Praegu kehtiv koolis vaktsineerimist reguleeriv määrus tuleb viia kooskõlla kehtiva võlaõigusseadusega, sest kooliõed vajavad selgeid reegleid selleks soovi avaldavate kooliõpilaste vaktsineerimiseks koolis. Kooliõdedel peab olema üheselt selge, millistel tingimustel võib kooliõde alaealist õpilast koolis vaktsineerida,» selgitas õiguskantsler Ülle Madise.

Õiguskantsler Ülle Madise Foto: Mihkel Maripuu

Ta toonitab, et üldreegel on ka edaspidi see, et vaktsineerimisotsuse teevad laps ja vanemad ühiselt.

«Seaduse kohaselt tuleb arvestada kaalutlusvõimelise noore soovi. See on nii kehtivas Eesti seaduses ja selline on ka parim rahvusvaheline tava,» ütles Madise.

Reeglid on seni ühtlustamata

Juba praegu on alaealisel, kes on võimeline vastutustundlikult kaaluma vaktsineerimise poolt- ja vastuargumente, võimalik võlaõigusseaduse järgi end vaktsineerida perearsti juures. Ka siis, kui vanem pole nõusolekut andnud.

Kooliõdede puhul pole see aga selge – osad lähtuvad võlaõigusseadusest ja teised vaktsineerivad üksnes siis, kui on lapsevanema nõusolek.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson. Foto: Eero Vabamägi

«Meie eesmärk on hoida noorte elusid ja usaldada nende valikuid. Noored on järjest taibukamad. Sotsiaalministeerium algatas määruse muutmise, kuna meie poole on pöördunud nii õiguskantsler kui ka arstide erialaliidud, kes on palunud määruse seadusega kooskõlla viia, et koolides vaktsineerimise reeglid ühtlustada,» selgitas tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE).

Riik on alati pidanud oluliseks vaktsineerimise vabatahtlikkuse põhimõtet, lisas Peterson.