VÄLKVIDEO ⟩ Tarmo Sulg: kui lumehunnikud ära jäätuvad, saab neid ainult dünamiidiga lahti

«Järgmise nädala jooksul võib oodata ka nelja ja viie plusskraadiseid päevi, mis tähendab seda, et lumi hakkab ilmselt päris intensiivselt sulama,» lausus Sulg, selgitades, et kuna on ka vihmavõimalus, tuleb ilmselt pärsi palju tegelda sademevee ärajuhtimisega. Ta lisas, et lumevallide vahelt on vaja üles leida kõik restkaevud.