Peaprokurör Parmas: korruptsioon on kavalam kui see, et keegi toob raha või lati vorsti

Parmas kinnitas, et loomulikult elame me õigusriigis ning seda näitavad tema arvates ka nii arvamusküsitlused, mis on Eestis läbi viidud, mille järgi Eesti inimesed Eesti institutsioone usaldavad kui ka tegelikult tõdemus, et Eestis on kolm riigivõimu haru, mis on üksteisest sõltumatud ja iseseisvalt tegutsevad.

Üleeile, pärast kuut aastat kestnud kohtuprotsessi, tuli lõpuks lahend Tartu endise abilinnapea Kajar Lemberi asjus. Miks oli vaja prokuratuurilt selle kohtuasjaga nui neljaks lõpuni pingutada, nii nagu mulje jäi? «Esiteks, ma ei nõustu, et prokuratuuri või uurimisasutuste tegevus selles asjas kuidagi nende negatiivne või halb välja paistaks,» vastas Parmas. «Ja mispärast kestis, ja kestab see menetlus tänase seisuga ju selles mõttes veel edasi, et tegemist on esimese astme kohtulahendiga, mida on võimalik vaidlustada,» lisas ta täpsustavalt juurde. Aga põhjuseid on erinevaid, nimelt vahetus kohtunik ning seetõttu tuli alustada asja arutamist algusest. Lisaks ühel hetkel riigikohus oli jõudnud muuta küllaltki põhimõtteliselt soodustuskelmusega seotud arusaamu ning see mõjutas süüdistust, märkis Parmas.