KATSUMUS ⟩ Moodne elu ilma elektrita

Elame Saaremaa lääneosas, enda arvates mitte kõige kaugemas ilma otsas. Elekter pole siin tõesti päris iseenesest mõistetav elu osa ja lühemate katkestustega oleme harjunud. Seekordne proovilepanek algas meie pere jaoks juba kolmapäeva (7. detsembri) õhtul, mil Saaremaa elektrikatkestus veel üleriigilistes uudistes polnud. Tõsi, paar korda tuli vool enne reedet korraks tagasi, aga koos reedese lumesajuga kadus pikemaks. 14. detsembri õhtul tundus, et nüüd lõpuks tuli tagasi ja jääb, aga kindel ei saa olla – ka neljapäeva hommikul kadus paariks tunniks. Nii pikka perioodi on imelik elektrikatkestuseks nimetadagi.

Kindlasti ei olnud meie majapidamine kõige kehvemas seisus – meil on ahiküte, pliit, õues kuivkäimla, vett saab tuua naabermaja kaevust paarisaja meetri kauguselt. Ja tõesti, oleme ka varem selliseid olukordi «harjutanud». Meil on majapidamises olemas ports taskulampe, akusid ja akupankasid ja nendega ühilduvaid valgusteid. Kuna oleme aktiivsed matkajad, on meil ka priimus ja gaasiballoon varuks võtta, kui kiiresti ilma pliidi alla tuld tegemata kuuma vett vaja on.