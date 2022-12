«Kitsamatel tänavatel pole lund ju kuhugi panna ja siin aitab ainult see, et linn veab millalgi sealt lume ära. Teiselt poolt on selge, et ega me lõpuni talve vastu võidelda suuda ja kõike maha sadanud lund ära vedada jõua,» rääkis Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg saates «Otse Postimehest».