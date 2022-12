Allan Muuk kandideerib Parempoolsete nimekirjas riigikokku

«Näen, et vanad poliitilised jõud on väsinud ning muutunud alalhoidlikuks, koguni tagurlikuks. Seetõttu langes minu valik Parempoolsete kasuks, kes toovad Riigikokku uue tuule ja värsket hingamist. Me ei tohi loobuda uute arengute toetamisest, muidu mängime maha selle, mis on Eestile edu toonud,» rääkis Muuk.