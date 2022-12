Elmar Vaher: lähisuhtevägivald peab lõppema sekkumisega

«Tagajärjega tegelemine ei vii kuhugi. Minu portfellis on selline sündmus, kus uurimise käigus selgus, et me oleme organisatsiooni või uurijatena väga suure vea teinud,» rääkis Vaher ekspresident Kersti Kaljulaidi modereeritud paneelis.

«Kaasus oli väga lihtne: naine helistab 112 ja ütleb, et mees peksab. Politsei hakkab vaikselt reageerima, aga viie minuti pärast on uus kõne ja naine ütleb, et ärge tulge – kõik on okei. Pärast sai sellest naisterahvast teadmata kadunud. Me otsisime teda taga, kuni kohalik politsei sai aru, et seal on midagi kahtlast ja juhtum anti meie mõrvauurimismeeskonnale, sest oli selge, et naine oli ära tapetud. Ühesõnaga: samal ajal kui toimus teine kõne, oli tegelikult naisel nuga kõri peal ja naisel oligi kõri läbi lõigatud.»

«Politsei on hakanud mõtlema teistmoodi,» rääkis Vaher ja tõi ära kolm muutust, mis politseis ajaga on muutunud. «Kas ma kuulan üle või kuulan ära inimese – see on tohutu erinevus. Nulltolerants: lähisuhtevägivalla juhtumid, mis meile teatavaks saavad, 14 000 –15 000 juhtumit aastas, mis meieni jõuavad – ja nagu me teame, on see ainult pool tegelikkusest –, peavad lõppema sekkumisega, päris silmavaatamisega. Ja kolmas on oskus mitte ise luua uut ohvrit – kuidas inimesega toimetada, lapsega, naisterahvaga. Või ka kannatanutega, kes on meesterahvad.»