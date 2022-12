Riigikohtu esimees rääkis maailmakongressil tulevaste põlvkondade õigustest

«Lahendades vaidlusi inimeste põhiõiguste järgimise üle ei tohi unustada ka järeltulevaid põlvesid,» ütles Kõve. «Muuhulgas tähendab see, et ressursimahukate otsuste langetamisel tuleb kaaluda, kas tänased otsused võivad negatiivselt mõjutada pärast meid elavaid inimesi ja nende põhiõigusi. See puudutab ühelt poolt sotsiaalseid õigusi, et edaspidigi oleks tagatud nõuetekohane sotsiaalsüsteem, aga samuti keskkonnaalaseid põhiõigusi, et loodusressursse jaguks ka tulevikuks.»