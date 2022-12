Kui Eesti oli Venemaale nafta piirhinna kehtestamise vaidluses oma seisukoha teatavaks teinud, puhkes meie suunal erakordselt intensiivne diplomaatiline tegevus. Kõnede laviini käigus juhtus isegi nii, et üks Eesti minister edastas ekslikult Ameerika Ühendriikidele seisukoha, mis tegelikkuses Eestile ei kuulu. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov märkis intervjuus Postimehele, et seda mingi eraldiseisva diplomaatilise kalambuurina üle tähtsustada ei saa.

Samuti on Vseviov veendunud, et Eestil on oma roll ja võimalus globaalse lõuna ehk eelkõige Aafrika ja Aasia riikide veenmisel hoiakute kujundamisel Venemaa genotsiidisõja suunal. Siin on Eestil abiks kolonialismitaaga puudumine. «Oleme pakkunud välja ja pakume ka edaspidi, et kui tahame, et Euroopal oleks ka Põhja- või Ida-Euroopa nägu, kellel ei ole mingit koloniseerimisajastu taaka, siis tuleks lihtsalt meie kodanikke suunata suursaadikuteks nendes riikides,» lausus kantsler.