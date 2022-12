Ministeeriumi preemiad panevad võimupartnerid kulmu kortsutama

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure ütles eelmisel nädalal BNSile, et nad maksavad silmapaistva teenistusülesannete täitmise eest preemiat peaaegu kõigile. Teistes ministeeriumides makstakse tulemustasu vastavalt konkreetse töötaja panusele ja eelarve võimalustele.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ei pea nii või teisiti lausalisi preemiaid mõistlikuks. Kultuuriministeeriumi praktikasse suhtus ta aga kriitiliselt. «Kultuuriministeerium tuli nii koalitsioonikõneluste ajal, aga veel rohkem pärast neid peaaegu iga nädal välja mõne uue idee või tööga, kus tal (kultuuriminister Piret Hartmanil – toim) oli tohutult raha vaja. Selles mõttes on huvitav, et lausalisteks preemiateks leiti raha. See näitab veidrat suhtumist nii ülejäänud ühiskonda kui sellesse, kuidas avaliku rahaga ringi käia,» rääkis Sibul Postimehele.