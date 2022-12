GRAAFIKUD ⟩ Jõudu koguv gripilaine liigub Lõuna-Eestist põhja poole

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova kinnitusel koguvad viirusnakkused Eestis alles tuure – suuremat hüpet täheldati kuuvahetusel, kui haigete arv kasvas võrreldes varasemate nädalatega 30 protsenti. Massiline grippi haigestumine algas nädal aega hiljem. Gripi teeb teistest viirusnakkustest erinevaks see, et haigust võib põdeda raskelt ja kaua. «Tegelikult on meil praegu tavapärane gripihooaeg, mille oleme vahepeal jõudnud ära unustada. Halb on aga see, et gripp käib nüüd koos koroonaga,» sedastas Sadikova.