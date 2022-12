REPORTAAŽ ⟩ Kelgutamine ei ole alati tore ajaviide: reegleid rikkudes võib elu ohtu sattuda

Äsja Nõmme suusahüppetornide juures tegevust alustanud lumepargi kolmest nõlvast on seni avatud kaks, kuhu oodatakse suusatajaid ja lumelaudureid. Tarmo on kohale tulnud koos lastega ja sätib parasjagu lumelauda alla Kaarole, kes hakkas seda ala harrastama kuueaastaselt. Nüüd üheksase poisi sõnul on kõige toredam see, et saab kõvasti kihutada.