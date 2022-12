Gross ärgitas kohalikke ettevõtjaid Ukrainat aitama

«Nende jõulud pole küll meiega ühel ajal, aga jõuluaeg on meie enda südames. See on emotsionaalselt oluline, et soojas toas, kus on jõululaud kaetud, ei unustaks me hetkekski sõda. Seda, et ukrainlased samal ajal sõdivad ja surevad meie eest. Meie asi on neid aidata,» rääkis Gross, kes on nii ettevõtte kui ka isiklikest vahenditest toetanud Ukrainat ligi miljoni euro eest.