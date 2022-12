Aasta 2022: poliitikute arvates läheb meie poliitiline kultuur allamäge

Negatiivse poole pealt alustades ütles Tarmo Kruusimäe (Isamaa), et on mures e-sigarettide leviku pärast noorte hulgas. Tema hinnangul on need populaarsed musta turu arengu tõttu, ning see omakorda tuleneb puhtalt sotsiaalministeeriumi kiusust. Kruusimäe sõnul kavatseb ministeerium piirangutele veel vinti peale keerata, tehes e-sigarettide turu veelgi mustemaks. «Seal on ususekt, tundub, et need ametnikud ei ole mitte midagi õppinud,» ütles ta nördinult.