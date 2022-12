Riigikontroll: riik piirab omavalitsuste valikut raha kasutamisel

Riigikontrolli hinnangul ei ole rahakasutuse piirangutega jätkamiseks kaalukaid argumente ning kui riik soovib anda haldusreformile sisulise jätku, tuleb hakata omavalitsusi ka rahaasjades rohkem usaldama.

«Rahandusministeerium ja erinevad valitsused on korduvalt maininud, et vaja pole üksnes suuremaid, vaid ka võimekamaid ja suuremat vastutust võtvaid omavalitsusi,» tuletas riigikontrolör Janar Holm meelde. «Seda, et linnadele ja valdadele tuleb anda suurem roll ja vastutus avalike ülesannete täitmisel, on kõlanud nii ekspertide kui ka poliitikute suust. See tähendab ühtlasi omavalitsuste laiemat vabadust raha kasutamisel ja riigieelarvest nii-öelda sildiga raha jagamise vähendamist.»

Omavalitsustel käed seotud

Linnad ja vallad saavad praegu ligi viiendiku oma tuludest toetusfondist, mille kasutamisreeglid on riik kindlaks määranud ja omavalitsused neid muuta ei saa.

Sellest fondist toetatakse näiteks kooliõpetajate palga maksmist, kohalikku teehoidu, teatud sotsiaalteenuste ja huvihariduse pakkumist. 2017. aastal algatati rahandusministeeriumi eestvedamisel ja valitsuse heakskiidul ühes valdade liitmisega plaan suurendada linnade ja valdade finantsautonoomiat, kaotades riigilt tuleva toetusfondi kasutamise piirangud.

Kava pole siiski teoks saanud. Tähtaegu on lükatud üha kaugemasse tulevikku – algne tähtaeg 2021. aastal on möödas ja uue üldise tähtajana on aruteludest läbi käinud lausa 2035. aasta.

«Toetusraha kasutamise piirangud näitavad, et riik ei usalda omavalitsuste valikuid, sest kõik need valdkonnad, kus toetusraha kasutada saab, puudutavad kohalikku elu,» kommenteeris Holm.