VÄLKVIDEO ⟩ Altosaar: Stalnuhhini suguste tegelaste õilmitsemises on süüdi Keskerakond

Aimar Altosaar rääkis, et Mihhail Stalnuhhin on olnud Eesti poliitikas vähemalt 20 aastat ja Narva poliitikas veelgi kauem ning on tõesti hämmastav, et kuidas on võimalik Eestis elades ja Eesti poliitikas kaasa lüües, jääda Eestile nii võõraks.

«See ei päästa, et ta oskab perfektselt eesti keel, kirjutab eesti keeles ja tal on lasteraamatud. Nüüd tuli see eriti reljeefselt välja, et ta tegelikult on Vene maailma esindaja.»

Altosaar lisas, et narvalased teadsid teda sellisena juba pikka aega, sest ka tema on olnud üks neist Narva nii öelda «pimeduse vürstidest» nagu Vladimir Tšuikin ja Malkovski, kes kõik on hoidnud Narvata kramplikult kinni nõukogude aegses ruumis. Ta lisas, paljuski on selle eest vastutav ka Keskerakond, et Stalnuhhini taolised tegelased tegutseda saavad.

«Nüüd on aeg kogu see kate ära võtta ja me näeme seal Vene maailma kiskjanägu.»

Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetaja Sergei Metlevi hinnangul on küsimus selles, kas poliitik peab ainult peegeldama oma valijaskonna kõige vihasemat osa või tal on olemas ka mingisugune vastutus terve ühiskonna ees.