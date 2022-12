Tallinnani jõudnud Kopenhaageni lend pööras ilmaolude tõttu otsa ringi

«Kopenhaageni lend suundus siiski tagasi, kuna ilmaolud õhus ei olnud maandumist soodustavad,» kommenteeris lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste. Ta lisas, et ohutust silmas pidades teeb otsuse maandumise kohta alati õhusõiduki meeskond.

«Mis puudutab Tallinna lennujaama lennurada, siis töö selle puhtana hoidmiseks käib 24/7 ja hetkel on kõik ülejäänud lennukid maandunud ja õhku tõusnud,» märkis kommunikatsioonispetsialist.

Udu ja jäävihm

Transpordiamet hoiatas varem, et riigiteede hooldajad on täies koosseisus väljas, kuid tasub arvestada, et libedusetõrje võtab aega. «Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja valida sõidukiirus vastavalt teeoludele,» sõnas transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht.