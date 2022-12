Riigikohus jättis suurema osa Tarandi kohtukuludest EKRE maksta

Riigikohus märkis, et kui hagi rahuldatakse ülekaalukas osas ja hageja saavutab kohtus sisuliselt soovitud tulemuse, siis peaks see väljenduma ka menetluskulude jaotuses. «Kui hageja menetluskulud jäävad niisuguses olukorras täielikult või suures osas tema enda kanda, pannakse talle sellega märkimisväärne rahaline koormus, mis muudab tema õiguste kohtuliku kaitse osaliselt illusoorseks ja võib heidutada edaspidi oma õigustele kaitset otsimast,» märkis riigikohus.

Samuti selgitas riigikohus, et ebaõigete faktiväidete ümberlükkamise nõuete puhul saab kohus menetluskulude jaotamisel arvestada nii väidete arvu kui ka nende sisulist tähendust hageja jaoks, samuti hagi rahuldamise viisi. Näiteks kui hageja on nõudnud kõigi valeväidete ümberlükkamist eri meediakanalites, aga kostjat kohustatakse kõiki väiteid ümber lükkama ainult osas kanalitest, siis on hageja üldjoontes oma eesmärgi ikkagi saavutanud.