Eesti 200 kandideeriv Marek Kullamägi heideti Keskerakonnast välja

Hanimägi selgitas, et erakonna juhtkonnale sai teatavaks, et Kullamägi on Eesti 200 nimekirjas minemas Riigikogu valimistele. «Kahjuks pidi erakond sellest teada saama flaierilt, mitte inimeselt endalt. Igaühel on loomulikult õigus töötada endale sobiva meeskonnaga, kuid kuna Marek Kullamägi ise ei soovinud seda otsust teha ja toimuv oli valijaid eksitav, tegi erakonna juhatus järgneva loogilise sammu ise,» ütles Hanimägi.