Keskkonnaamet hakkab jupphaaval Tallinna ebaseaduslikku prügilat likvideerima

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra selgitas, et Silikaltsiidi tänavale tekkis kümmekond aastat tagasi ebaseaduslik prügila, kus võib kokku olla ligikaudu 20 tuhat tonni peamiselt ehitusjäätmeid. Lisaks on seal asuvasse kuuri jäetud sadakond tünni. «Paljudel tünnidel on peal sildid, mis lubavad arvata, et need sisaldavad värve või värvijääke. Et hoida ära võimalikku keskkonnareostust, korraldab Keskkonnaamet tünnide koristamise,» ütles Vakra.