LUUBI ALL ⟩ Elu haruldase haigusega: «Tundsin, et ma ei pea enam vastu»

Enamik meist ei kujuta ette, mis tunne on köhida nii, et sellele lõppu ei tulegi. Või elada teadmisega, et kui hirmkallist rohtu millegipärast enam ei saa, jääb kaks võimalust: kas olla haiglas või oksendamiseni köhida, köhida, köhida... Harjumaal Kose külje all Vardjas elava 29-aastase Maarja Tederi jaoks oli see mõni kuu tagasi igapäevane tõsiasi, aga praeguseks on ta tänu annetajate abile energia tagasi saanud.