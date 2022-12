Keskturu ümbruses kattis kõnniteed jää, millel lainetas vesi. Paljud eakad liikusid teosammul, nina maas. Pensionär Aino ütles, et tuli turule Olümpia hotelli kandist ja proovib nüüd ettevaatlikult tagasi liikuda, aga oli näha, et see valmistas talle tõsist raskust. «Tulin just Grossi poest, selle ees oli olukord palju parem kui siin kõnniteel. Väga libe on, aga ma ei saanud jätta välja tulemata, sest liigun just liikumise pärast,» rääkis naine ja lisas, et vaatas enne toast välja tulemist hoolega üle, ega saapatallad siledad ole. Kuna muster oli korralik, julges eakas proua siiski jalutusretke ette võtta. «Ega sellest pole abi, kui linna siunama hakkad. Tuleb lihtsalt ettevaatlik olla ja valida kohad, kus lumi on täiesti ära sulanud,» lausus ta.