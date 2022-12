Haigekassa andmetel on juhatuse esimehe Rain Laane kuupalk 8416 eurot ja tema tulemustasuks on arvestatud 25 248 eurot. Juhatuse liige Karl-Henrik Peterson teenib kuus 8100 eurot ja saab tulemustasu 24 300 eurot. Juhatuse liikmed Maivi Parve ja Pille Banhard teenivad kumbki 6474 euro suurust kuupalka ning mõlema tulemustasu moodustab 19 422 eurot. Sellest nähtub, et haigekassa juhatusse kuuluvate naiste kuupalk on meeste omast ligi 2000 eurot väiksem.