Järveküljel tekkis mõte auto ära anda spontaanselt. Muusikuna tegutsev mees käis ­sellega ­varem esinemistel, sest ­sinna mahtus kogu vajalik bändikraam ära. Nüüd on muusikute keeli kola palju kompaktsemaks läinud ning suurt autot pole enam vaja. Nii ongi seda viimasel ajal paar korda aastas liigutatud, aga tehniliselt on see korras, kuskilt ei roosteta ning kohe võib sõitma minna.