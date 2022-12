Kohus mõistis RIKi töötajad altkäemaksu võtmise süüdistuses õigeks

Kaitsja sõnul peaks prokuratuuril olema senisest enam julgust ja otsustavust algatatud menetluste lõpetamiseks ka mahukates menetlustes kui on ilmne, et esialgne kahtlustus on osutunud põhjendamatuks. Seda ka sellistel juhtudel, kus eelnevalt on avalikkusele jäetud mulje kahtlustuste põhjendatusest.



«Kõnesolevas kriminaalasjas oli eelnevalt kogutud tõendite alusel ilmne, et esialgsed kahtlustused ei ole leidnud tõendamist ja põhjendatud oleks olnud kriminaalmenetluse lõpetamine, mitte kurnav ja mahukas kohtumenetluses,» kirjeldas ta. Kaitsja Pilv lisas, et tuvastatud asjaolud ja kogutud tõendid kinnitavad üheselt R. Miti seisukohta, mille kohaselt ei tegelenud kaitsealune RIK infrastruktuuride osakonna juhatajana riigihangete alusdokumentide koostamise, tehniliste tingimuste väljatöötamise ja sisulise ettevalmistamisega.