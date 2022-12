MIS EDASI? ⟩ Perehüvitiste maksmine jätkub jaanuaris senistes summades

«Sotsiaalministeerium peab oluliseks kiiret selguse saamist peredele ning on riigikogu ja presidendi edasiste sammude ootel. Inimesed saavad kindlasti kätte peretoetused, millele neil on kehtiva seaduse järgi õigus,» teatas ministeerium.

Lapsetoetus on esimese ja teise lapse kohta 60 ja kolmanda lapse kohta 100 eurot, lasterikka pere toetus 3-6 last kasvatavale perele 300 eurot ja 7 või enamat last kasvatavale perele 400 eurot. Üksikvanema lapse toetus on 19,18 eurot. Lapsetoetust makstakse enam kui 163 000 perele, lasterikka pere toetust ligi 23 800 perele ja üksikvanema lapse toetust 8200 perele.