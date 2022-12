KAUNEIMA KUUSE KONKURSS ⟩ Aita valida Baltimaade parimat jõulupuud!

Leedus käis oktoobris suur arutelu jõulukuuse üle, sest Vilniuse selle aasta jõulupuu hind on kõrgem, kui on inimeste taluvuslävi – just praeguse Ukraina sõja tõttu. Kuid lõpuks leidsid leedukad, et uhke jõulupuu on siiski ka suurepärane turismimagnet.