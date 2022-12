Tallinna kesklinna valitsus arutab parditapjate küsimust mupo ja politseiga

«Kahjuks on see praegu meie ühiskonna tase ning kui midagi positiivset leida, siis on vähemalt meie seas ka inimesi, kes soovivad kurjusele vastu astuda ning teavitavad vastavaid ametkondi. Seega, kui keegi näeb seda julma tegevust pealt, siis palun teavitage politseid ning võimalusel püüdke see tegevus video peale. Ainult nii on võimalik sellised inimesed vastutusele võtta,» palus ta.