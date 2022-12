Ruhnu on udu tõttu nädalaid lennuühenduseta, mõlemad poed on kaubast tühjad

«Jõulupühad on lähenemas, aga Ruhnu kaks poodi on kaubast tühjad ja post ei liigu. Lennuki häält ei ole juba pikka aega kuulda olnud, räägime nädalatest, kuna Pärnus on pidev udu,» kirjutas Ruhnu vald sotsiaalmeedias.

Varuvariant on Ruhnu sadamas väike laev, kuhu organiseeriti kümmekond inimest, aga laev jõuab minna kuni Kihnuni. «Edasi on jääpudi. Sealt saavad inimesed Kihnu Virvega edasi Munalaidu. Võtsime kohe ühendust Kihnu kauplusega, kas saame sealt leivad-saiad, piima, puuviljad-juurviljad jm kaupa. Saime kokkuleppele ja pühadeks on poest peale sinepi veel midagi võtta. Juhul kui see mudel siiski töötab,» märkis Ruhnu vald.