Esimesed Tallinna annetatud bussid asuvad reedel Ukraina poole teele

Kõlvarti sõnul on Tallinn sõja tõttu kannatavaid Ukraina omavalitsusi aidanud sõja algusest saadik. «Nüüd saadame jõuluks Ukrainasse Žõtomõri linna 20 heas korras liinibussi ja täiendavalt veel humanitaarabina vajalikke esemeid. Ühistransporditeenuse korraldamine ja selle töös hoidmine on praegu Ukraina linnades väga keeruline, sest elektrikatkestuste tõttu on selle töö tugevalt häiritud või katkenud,» ütles Kõlvart.

«Lisaks esmavajalikule ja elupäästvale abile relvakonflikti keskel, on Punane Rist alustanud ülesehitustöid piirkondades, kus see on täna võimalik. Ka need bussid on selle tarbeks, et igapäevane elu Ukrainas saaks taastuda ja jätkuda,» ütles Eesti Punase Risti president Harri Viik.