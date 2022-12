TAUST ⟩ Eestimaa rahvaste jõulutoidud: hanepraad, pirukad ja vorstid

Nii peab ukrainlaste jõululaual kindlasti olema kutja, mis koosneb mooniseemnetest, nisujahust ja meest, ütles Tallinnas asuva Ukraina kultuurikeskuse juht Anatoli Ljutjuk. Ingerlastele on aga väga oluline jõulutoit ahjupotis hautatud sealihakuubikud, mida süüakse kartulitega, samuti mitmesuguse täidisega pirukad. Kindlad road on veel sült ja suur kohupiimakook, lisas toidukultuuri õpetaja Aili Tervonen. Ida-Virumaa Ingerlaste Seltsi esinaise Maire Petrova sõnul on neil jõululaual alati ka sibulaga soolaheeringas õlis, peediviilud ja hapukapsad.