President muutis poliitikute pühad ärevaks

Et Karis on oma hoiakud ja rõhuasetused muutnud presidendiaja vaoshoituma algusega võrreldes otsekohesemaks, ilmnes ehk esimest korda tõsisemalt juba novembri lõpus. Riigikogu valimisi välja kuulutades hoiatas ta selle eest, et valimised võivad kujuneda kahe populaarsema partei, Reformierakonna ja EKRE piigiristamiseks. Nüüd kasutas Karis ühte vähestest presidendi käes olevatest praktilistest hoobadest poliitellu sekkumisel ning jättis välja kuulutamata senist poliitaastat igas mõttes domineerinud perehüvitiste tõstmise seaduse.