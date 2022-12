TAUST ⟩ Iseõppinud toidumeister tõmbab rahva kodutallu

Sest täna õhtupoolikul kella viieks peab suitsusink saama küpseks. Ja ahjust peavad tulema soojad rukkitäisterajahust, juuretise baasil leivad. Sellised, mille kohta Kersti Kaljulaid, kui ta tegutses veel Kadrioru lossis, oli ühel laadal öelnud: «Teil on väga ilus leib.» Presidendi ilumeelt puudutas pätsile valge jahuga tehtud viljapeamuster.

Täna, jõululaupäeva eelõhtul, lööb Pärna talu Tartu lähedal Lange motokeskuse kõrval oma aia väravad ja aidauksed kõigile huvilistele valla. Nagu on löönud igal reedel pärast töönädala lõppu, ainult et seekord on kõik, mis otse ahjust tuleb, mõeldud jõululauale.